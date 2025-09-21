কুয়ালালামপুরে ২৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ ব্র্যান্ডিং ফেস্টিভ্যাল

কুয়ালালামপুরে ২৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ ব্র্যান্ডিং ফেস্টিভ্যাল
মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ব্র্যান্ডিং ফেস্টিভ্যাল–২০২৫। ২৭ সেপ্টেম্বর কুয়ালালামপুর বুকিত বিনতাংয়ে ক্রাফট কমপ্লেক্সে দিনব্যাপী এই ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হবে।
ফেস্টিভ্যালের খবর জানাতে গতকাল শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে কুয়ালালামপুরের একটি রেস্তোরাঁয় সংবাদ সম্মেলন করে আয়োজক সংগঠন। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত সাংবাদিকদের সামনে অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ফেস্টিভ্যাল আয়োজক সংগঠন ‘মালয়েশিয়া বাংলাদেশ ফোরাম অ্যাসোসিয়েশন’–এর সভাপতি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম। পরে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সাংগঠনিক সম্পাদক জাফর ফিরোজ। মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম জানান, এই ফেস্টিভ্যালের উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশকে মালয়েশিয়ায় নতুনভাবে তুলে ধরা। অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, প্রবাসীদের গৌরব ও উদ্ভাবনকে সবার সামনে উপস্থাপন করা এবং বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার বন্ধুত্বকে আরও সুদৃঢ় করা। প্রবাসীদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করা।
এ সময় মালয়েশিয়া বাংলাদেশ ফোরাম অ্যাসোসিয়েশনের রুহুল আমিন সরকার, মাহফুজ কায়সার অপু, মহুয়া রায় চৌধুরী, ওয়াসিম হাসান রেজা, মো. কাজী নজরুল ইসলাম ও জেসমিন সুলতানা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
আয়োজকেরা জানান, সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত নানা কর্মসূচিতে সাজানো হয়েছে এই উৎসব। ফেস্টিভ্যালে দেশীয় রিয়েল এস্টেট, ব্যাংকিং, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, তৈরি পোশাক, পর্যটন ও হস্তশিল্প প্রদর্শনীর বুথসহ থাকবে ঐতিহ্যবাহী দেশীয় খাবার ও স্ট্রিট ফুডের স্টল।
অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন দেশটির জহুর রাজ্যের প্রিন্সেস তুংকু মরিয়ম জারাহ বিনতে মরহুম সুলতান ইস্কান্দার। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার মোসাম্মত শাহানারা মনিকা। এ ছাড়া উপস্থিত থাকবেন বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক, মালয়েশিয়ান অতিথি ও প্রবাসী বাংলাদেশ কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।
অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করবেন দেশের কণ্ঠশিল্পী মনির খান ও জিনিয়া জাফরিন লুইপা।
