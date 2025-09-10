বাংলাদেশ ও গুয়াতেমালার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচন

বাংলাদেশ ও গুয়াতেমালার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচন
মেক্সিকোতে আবাসিক ও গুয়াতেমালার দায়িত্বপ্রাপ্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুশফিকুল ফজল আনসারী গতকাল মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) গুয়াতেমালার উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী মোনিকা বোলানোস পেরেজের কাছে তাঁর পরিচয়পত্রের একটি কপি হস্তান্তর করেন। পরে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে উভয়পক্ষ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও গভীর ও সম্প্রসারণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে।
উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী মোনিকা পেরেজ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের প্রশংসা করেন। রাষ্ট্রদূত মুশফিক প্রস্তাব করেন যে একটি গুয়াতেমালার ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করতে পারে, যেখানে তৈরি পোশাক, ওষুধ, চামড়া ও পাটজাত দ্রব্যসহ বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক খাতগুলোতে বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের সম্ভাবনা অন্বেষণ করা হবে।
রাষ্ট্রদূত মুশফিকুল ফজল আনসারী একই দিনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক লিনসে হার্নান্দেজের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক অগ্রসরে বাংলাদেশের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।
পরে রাষ্ট্রদূত মুশফিক গুয়াতেমালার স্বাধীনতার ২০৪তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী কার্লোস রামিরো মার্তিনেজ রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানান এবং পারস্পরিক স্বার্থ ও বহুপক্ষীয় সহযোগিতা বিষয়ে আলোচনা করেন।
এ সফরের অংশ হিসেবে রাষ্ট্রদূত মুশফিক বাংলাদেশি মালিকানাধীন একটি তৈরি পোশাক কারখানা পরিদর্শন করেন। তিনি উদ্যোক্তাদের এই উদ্যোগকে দুই দেশের অর্থনৈতিক ও জনগণের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন। বিজ্ঞপ্তি