পর্তুগালে বসন্তের রঙিন বিস্ময়: জুডাস ট্রি ফুলে ভরে উঠছে শহর
বসন্ত এলেই যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পায় পর্তুগালের শহরগুলো। বিশেষ করে রাজধানী লিসবনের রাস্তা, চত্বর ও পাহাড়ি গলিগুলো এখন সেজেছে উজ্জ্বল গোলাপি ফুলে। এই ফুলের নাম জুডাস ট্রি, যা ইউরোপজুড়ে ‘ইউরোপিয়ান রেডবাড’ নামেও পরিচিত।
শহরের রাস্তায় বসন্তের উৎসব
লিসবনের ঐতিহ্যবাহী ট্রামলাইন ঘেঁষে, পুরোনো ভবনের সামনে কিংবা ছোট ছোট স্কোয়ারে, যেখানেই চোখ যায় দেখা মিলছে এই গোলাপি ফুলে ভরা গাছের। স্থানীয় লোকজন বলছেন, এ বছর ফুল ফোটার পরিমাণ আগের বছরের তুলনায় আরও বেশি, যা শহরকে দিয়েছে এক অনন্য সৌন্দর্য।
দূর পরবাসে জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: [email protected]
কেন এত বিশেষ এই ফুল
জুডাস ট্রি শুধু সৌন্দর্যের জন্যই বিখ্যাত নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইতিহাস ও সংস্কৃতিও। ইউরোপীয় লোককথায় বিশ্বাস করা হয়, এই গাছের সঙ্গেই জুড়ে আছে বাইবেলের চরিত্র জুডাসের গল্প। যদিও তা কেবল কিংবদন্তি, তবু গাছটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইউরোপের সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।
পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের ভূমিকা
এই ফুল শুধু চোখ জুড়ায় না, বরং পরিবেশের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। মৌমাছি ও অন্যান্য পরাগায়নকারী পোকামাকড়ের জন্য এটি এক গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উৎস। বসন্তের শুরুতে যখন অন্য অনেক গাছে ফুল কম থাকে, তখন জুডাস ট্রি প্রকৃতিকে নতুন জীবন দেয়।
পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়ছে
লিসবনের রাস্তায় হলুদ ট্রামের পাশে গোলাপি ফুলের এই দৃশ্য এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। ফলে পর্যটকদের আগ্রহও বেড়েছে বহুগুণে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ আসছেন শুধু এই বসন্তের দৃশ্য উপভোগ করতে।
বিশেষ করে ভোর বা বিকেলের আলোতে এই ফুলের রং আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অনেক ফটোগ্রাফার এখন লিসবনকে ‘স্প্রিং ব্লসম ডেস্টিনেশন’ হিসেবে আখ্যা দিচ্ছেন।