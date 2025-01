‘এ সবই আমি ছিলাম, এখন কিছুই নই’

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রামীণ মানুষের জীবন নিয়ে, কৃষি নিয়ে অনেক কিছু করতে চেয়েছেন। প্রায় সবার জানা আছে সেই কবে কোন কালে নিজের ছেলে রথীন্দ্রনাথকে কবি কৃষিবিদ্যা পড়াতে আমেরিকা পাঠিয়েছিলেন, এখানেই থেমে ছিলেন না কবি, মাটির কাছাকাছি যে মানুষজন, তাঁদের জন্য কৃষিব্যাংক স্থাপন করেছিলেন। এগুলো কবির বিশাল কর্মকাণ্ডের সামান্য অংশ মাত্র। এতসব কর্মযজ্ঞ ব্যক্তিমানুষের বিত্তবেসাত ও খ্যাতির সীমাকে প্রসারণের জন্য কি? প্রশ্নটি গভীর চিন্তা উদ্রেককারী।

এক সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির শিক্ষক, প্রাবন্ধিক, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) উন্নয়ন পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ আনিসুর রহমানের এই বইতে লিখিত ‘The study highlights the Tagore’s philosophy of service to others humanity- as opposed to individualist aggrandizement as the mission of human life, predicting that uncontrolled individualism leads to destruction.’ বইতে লেখক কবিগুরুর কথা, যে অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ধ্বংস ডেকে আনে, সে সম্পর্কে বলছেন যে আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস যে দ্বন্দ্ব তা সমষ্টি ও ব্যষ্টির মধ্যে দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্বের ফলে বর্তমান সময়ে ব্যষ্টির স্বার্থ জয়ী। ব্যষ্টি বা পৃথকের জয়। যার প্রেক্ষিতে বা যে পরিণতিতে মানবসমাজ ও পরিবেশ আজ ক্ষতির মুখে, বড় বিপন্ন বিদ্ধস্ত প্রায়। রবীন্দ্রনাথের সমষ্টিগত চিন্তা ও কার্ল মার্ক্সের সমষ্টিগত চিন্তার বৈপরীত্য লেখক তুলে ধরেছেন বইতে।

মানুষ ও প্রকৃতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সমগ্রতা। রাজনৈতিক সমাবেশ, রুদ্ধদ্বার বৈঠক করার বদলে গ্রামীণ সমাজে ধনী-নির্ধন শ্রেণি নির্বিশেষে মানুষকে ঐতিহ্যবাহী মেলা ও লোকসংস্কৃতির উৎসব অনুষ্ঠানে একত্রিত করাকে কবি বেশি গুরুত্ববহ বলছেন। ব্যষ্টি বনাম সমষ্টি বিষয়ে কবির দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে লেখক বলছেন সমষ্টিগতভাবে এক হয়ে কাজ করা, তবে তা হবে সবার জন্য, সমষ্টির সেবা হবে এ সম্মিলিত কাজের লক্ষ্য, ব্যষ্টির বা ব্যক্তির সেবা নয়।