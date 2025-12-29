দূর পরবাস

রাজনীতি বনাম নীতি

আবু এন এম ওয়াহিদ
আমেরিকা

নীতি আর শরম রাজনীতিতে খুব সুন্দর দুটি শব্দ—

যেন ঠিক ভাতের প্লেটে সাজানো

তেজপাতা আর এলাচের বিচি।

খেতে বসলে প্রথমেই ওগুলো সরিয়ে রাখতে হয়।

কারণ খিদা কখনো নীতিশাস্ত্র পড়ে না,

সে শুধু জানে—

আজ বাঁচতে হবে।

রাজনীতির টেবিলে নীতির ওজন মাপা হয় না,

মাপা হয় প্রয়োজন—

কত ভোট, কত ভয়, কত রাত জেগে থাকা হিসাব।

লজ্জা সেখানে একটা পুরোনো জামা,

সভায় ঢোকার আগে চুপচাপ খুলে ফেলতে হয়।

আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে নৈতিকতা নিয়ে চিৎকার করি,

ভেতরে যারা আছে তারা জানে—

রাষ্ট্র যতটা যুক্তিতে চলে, তারচেয়ে বেশি চলে চাপে।

যেখানে প্রয়োজন হাঁটে সামনে,

নীতি সেখানে শুধু পেছন থেকে

হাঁফাতে হাঁফাতে আসে—

কখনো পৌঁছায়, কখনো পৌঁছায় না।

রাজনীতি তাই নিষ্ঠুর হয়; কিন্তু সে সৎ নয়—

রাজনীতি কেবল প্রয়োজনের নাম,

বাকি সব—সময় পেলে পরে দেখা যাবে।

এখানে নীতি ও শরমের ওজনের চেয়ে প্রয়োজনই বড়।

