দূর পরবাস

সৌদি আরবের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টার সাক্ষাৎ

দূর পরবাস ডেস্ক
ছবি: বিজ্ঞপ্তি

প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির ২৭ এপ্রিল রিয়াদে সৌদি আরবের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপমন্ত্রী ওয়ালিদ আবদুল করিম আল খুরেইজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হিসেবে সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমানের উদ্দেশ্যে প্রেরিত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সংহতির বার্তা হস্তান্তর করেন।

বৈঠকে উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির সৌদি আরবের উপমন্ত্রীকে অবহিত করেন, মধ্যপ্রাচ্যের এই সংকটময় সময়ে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণ সৌদি আরবের পাশে রয়েছে। এ ছাড়া আলোচনায় তিনি বাণিজ্য, জ্বালানি খাতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন সহযোগিতার সুযোগ অন্বেষণের মাধ্যমে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার ও বহুমুখী করার বিষয়ে বাংলাদেশের আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

উপদেষ্টা সৌদি আরবের মন্ত্রীকে জানান, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সৌদি আরবের বাদশাহ ও ক্রাউন প্রিন্সকে তাঁদের সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

উপমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং মধ্যপ্রাচ্যের সংকটময় সময়ে বাংলাদেশের অকুণ্ঠ সমর্থনের জন্য তাঁর সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিজ্ঞপ্তি

