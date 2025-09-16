সিডনিতে মুসলিম ওয়েলফেয়ার নির্বাচনে আনিস-সাদিকের জয়

সিডনিতে মুসলিম ওয়েলফেয়ার নির্বাচনে আনিস-সাদিকের জয়
অস্ট্রেলিয়ান মুসলিম ওয়েলফেয়ার সেন্টারের (এএমডব্লিউসি) ২০২৫-২০২৭ মেয়াদের কার্যকরী কমিটির নির্বাচনে জয় পেয়েছে আনিস-সাদিক প্যানেল। ৬ সেপ্টেম্বর সিডনিতে সেন্টারের নিজস্ব ভবনে এক উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় ভোট গ্রহণ।
নির্বাচনে সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন আনিসুল আফসার এবং সাধারণ সম্পাদক পদে জয়ী হয়েছেন সাদিকুর খান। নির্বাচনে মোট ৯৪০ জন ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ফলাফল ঘোষণার পর নবনির্বাচিত সভাপতি আনিসুল আফসার সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে কমিউনিটির উন্নয়নে একযোগে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন।
এ ছাড়া সহসভাপতি সাইফুল ইসলাম ও হাবিব ভূঁইয়া, সহকারী সাধারণ সম্পাদক আলমগীর কবির ও এ টি এম মোরশেদুল ইসলাম নির্বাচিত হয়েছেন। কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন জাহেরুল ইসলাম। অন্যান্য সম্পাদক পদে মো. আতিকুর রহমান, আবুল কাসেম, শাহ এ মতিন, শফিউর রহমান শফি, মো. আবদুল মতলেব নির্বাচিত হয়েছেন। কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন আব্দুস সোবহান, মো. জাহিদ ফারহান, মো. গোলাম জিলানি, মাহমুদ হক, সাইদ রহমান, আবুল হায়াত ভূঁইয়া ও শামসুল হক।
ওই দিন সকালে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় ২০২৩-২৫ মেয়াদের আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করা হয়। সভা শেষে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনার তোজাম্মেল হোসেন ও সহকারী নির্বাচন কমিশনার হামিদ শেখ এবং আশরাফ চৌধুরীর হাতে অর্পণ করা হয়।
নবনির্বাচিত প্রকাশনা ও প্রচার সম্পাদক আতিকুর রহমান বলেন, প্রতিদ্বন্দ্বী রায়হান-ফরহাদ প্যানেল ফলাফল মেনে নিয়েছেন এবং বলেছেন, ‘আমরা সবাই মিলে আগামী প্রজন্মের ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে একসঙ্গে কাজ করব।’
