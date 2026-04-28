দূর পরবাস

ক্যানবেরায় বর্ণাঢ্য বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠিত

কাউসার খান, প্রতিনিধি, সিডনি, অস্ট্রেলিয়া
মঞ্চে শিশু-কিশোরদের পরিবেশিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরায় উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হলো বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩। গত ১৮ এপ্রিল বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া অ্যাসোসিয়েশন, ক্যানবেরার উদ্যোগে দিনব্যাপী এই বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবের আমেজে মেলায় আগত প্রবাসীরা
ছবি: মেলা কর্তৃপক্ষ

ঐতিহ্যবাহী মঙ্গল শোভাযাত্রার মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হয়। মেলা প্রাঙ্গণে ছিল দেশীয় খাবার ও পোশাকের হরেক রকমের স্টল। বিদেশের মাটিতে দেশীয় আমেজ তৈরি করতে শিশুদের জন্য ছিল বিশেষ আয়োজন। ইনডোর হলে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীদের গান, নাচ ও কবিতা আবৃত্তি দর্শকদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানে স্থানীয় রাজনীতিকরাও উপস্থিত হয়ে সংহতি প্রকাশ করেন।

অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নিউটন মহরী জানান, প্রবাসীদের ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় আগামীতে আরও বড় পরিসরে এই মেলা আয়োজন করা হবে।

বৈশাখী মেলার সুসজ্জিত মঞ্চ ও স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনা
ছবি: মেলা কর্তৃপক্ষ
দূর পরবাস থেকে আরও পড়ুন