ক্যানবেরায় বর্ণাঢ্য বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠিত

ক্যানবেরায় বর্ণাঢ্য বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠিত
অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরায় উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্যাপিত হলো বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩। গত ১৮ এপ্রিল বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া অ্যাসোসিয়েশন, ক্যানবেরার উদ্যোগে দিনব্যাপী এই বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠিত হয়।
দূর পরবাসে জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: [email protected]
ঐতিহ্যবাহী মঙ্গল শোভাযাত্রার মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হয়। মেলা প্রাঙ্গণে ছিল দেশীয় খাবার ও পোশাকের হরেক রকমের স্টল। বিদেশের মাটিতে দেশীয় আমেজ তৈরি করতে শিশুদের জন্য ছিল বিশেষ আয়োজন। ইনডোর হলে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীদের গান, নাচ ও কবিতা আবৃত্তি দর্শকদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানে স্থানীয় রাজনীতিকরাও উপস্থিত হয়ে সংহতি প্রকাশ করেন।
অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নিউটন মহরী জানান, প্রবাসীদের ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় আগামীতে আরও বড় পরিসরে এই মেলা আয়োজন করা হবে।