ভালোবাসার পূর্ণতা

প্রাচী যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না, তার মনে হচ্ছিল সে স্বপ্ন দেখছে। কিছুতেই ঘোর কাটছে না তার। নিহাদ প্রাচীর চোখে চোখ রেখে এক পা এগিয়ে আসে, প্রাচী এক পা পিছাতে গিয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো, নিহাদ প্রাচীকে ধরে ফেলে।

নিহাদ: তুমি কাঁপছ কেন? খুব শীত করছে বুঝি?

(প্রাচী নিরুত্তর। প্রাচীকে আস্তে করে ঝাঁকি দিয়ে নিহাদ বলে, এই প্রাচী?)

প্রাচী: হ্যাঁ...

-আমার কথা কিছু শুনতে পাওনি?

-নিহাদ, তুমি ফান করছ না তো?

-এসব ব্যাপারে আমি ফান করি না, আমি সিরিয়াস।

-তাহলে আরশি?

-আরে, আরশি নামের কারও অস্তিত্ব নেই, আমার তৈরি করা কাল্পনিক চরিত্র।

-সত্যি?

-হ্যাঁ সত্যি।

-আমাকে ছুঁয়ে বলো।

-মেম, আমি আপনাকে ছুঁয়েই আছি।

লজ্জা পেয়ে প্রাচী দূরে সরে যায়। নিহাদ বাগান থেকে কয়েকটা ফুল তুলে প্রাচীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে।

-প্রাচী, Will You Be My Partner Forever?

-No

-What! No! But Why?

-এগুলো দিয়ে কেউ প্রপোজ করে, স্টুপিড? প্রপোজ গোলাপ ফুল দিয়ে করতে হয় জানো না?

-এখনো বাগানে গোলাপ ফোটেনি, আচ্ছা, গোলাপ ফুলের গাছ দিয়ে করলে হবে? দাঁড়াও গাছ তুলে আনছি।

-থাক, লাগবে না, গাধা—এতেই হবে।

-কী হবে?

-Yes, I’ll Be your Partner Forever

নিহাদ আর প্রাচী একসঙ্গে হেসে ওঠে, হাতে হাত রেখে ভালোবাসার নতুন পথচলা শুরু হয় ওদের।

লেখক: নাহিদ হোসাইন, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ