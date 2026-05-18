ঢাকায় জার্মান বিজনেস কাউন্সিলের বিশেষ নেটওয়ার্কিং ডিনার অনুষ্ঠিত

ঢাকায় জার্মান বিজনেস কাউন্সিলের বিশেষ নেটওয়ার্কিং ডিনার অনুষ্ঠিত
জার্মান বিজনেস কাউন্সিল (জিবিসি) গতকাল রোববার (১৭ মে ২০২৬) সন্ধ্যায় তাদের সদস্যপ্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি বিশেষ বিজনেস নেটওয়ার্কিং ডিনারের আয়োজন করে।
আয়োজনে জিবিসি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য ছাড়াও বাংলাদেশে কার্যরত বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় জার্মান সদস্যপ্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন নির্বাহী ও প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতা, বাজারের গতিশীলতা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় করেন।
বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মানির রাষ্ট্রদূত রুডিগার লোটজ সম্মানিত অতিথি হিসেবে নৈশভোজে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জার্মান কোম্পানিগুলোর উল্লেখযোগ্য অবদানের প্রশংসা করেন। পাশাপাশি দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
বাংলাদেশ ও জার্মানির মধ্যকার অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করার প্রত্যয় পুনর্ব্যক্তের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সমাপ্ত হয়।