ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘সহস্র কণ্ঠে দেশের গান’

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘সহস্র কণ্ঠে দেশের গান’
দিনটি মহান বিজয় দিবস, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫। যথারীতি দিনটিকে আড়ম্বরপূর্ণ রাখতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে। তবে জুলাই বিপ্লবপরবর্তী সময়কে আরও স্মৃতিময় করে তুলতে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন প্ল্যাটফর্ম।
দিনটিকে ঘিরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজন করা হয়েছে ‘সহস্র কণ্ঠে দেশের গান ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা’। ওই দিন বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক ছাত্রসংগঠনের নেতা–কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে পুরো প্রাঙ্গণ উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। আয়োজনজুড়ে বাঙালি সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশাত্মবোধক আবহ ছিল চোখে পড়ার মতো আরেক নতুন দৃশ্যপট।
যেখানে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় পরিবেশিত হয় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ও দেশাত্মবোধক গান, সমবেত কণ্ঠে দেশের গান, নৃত্য পরিবেশনা ও আবৃত্তি। ‘সহস্র কণ্ঠে দেশের গান’ পর্বে শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত কণ্ঠে দেশপ্রেমের সুরে মুখর হয়ে ওঠে পুরো মাঠ। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এর আগে এত জাঁকজমকপূর্ণভাবে মহান বিজয় দিবস উদ্যাপনের নজির নেই। আয়োজনের প্রতিটি পর্বেই বাঙালিয়ানা, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও দেশপ্রেমের চেতনার স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে বলে মনে করছেন অনেকে।
নাগরিক সংবাদে জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: [email protected]
আয়োজকদের বক্তব্য অনুযায়ী, নতুন প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দেওয়া এবং জাতীয় দিবসগুলো সম্মিলিতভাবে উদ্যাপনের সংস্কৃতি গড়ে তুলতেই এ ধরনের আয়োজন করা হয়েছে। লেখক: রবিউল আলম, শিক্ষার্থী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া