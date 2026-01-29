আয়োজন

ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ ইউনিট মেডিসিন ক্লাবের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ, ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প

এস এম এম মুসাব্বির উদ্দিন

ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ ইউনিট মেডিসিন ক্লাবের উদ্যোগে ২৩ জানুয়ারি গরিব ও দুস্থ মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। মানবিক এই কর্মসূচি বরিশাল জেলার উজিরপুর গ্রামে আয়োজন করা হয়। শীত মৌসুমে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যেই এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মেডিসিন ক্লাবের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম অন্তর। এ ছাড়া মেডিসিন ক্লাবের অন্য সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করেন। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়।

শীতবস্ত্র বিতরণ শেষে একই স্থানে একটি ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্যাম্পে চিকিৎসক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক জাহিদুল ইসলাম সজল ও জান্নাতুল নাহিদ ইভা। ক্যাম্পে আসা রোগীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও চিকিৎসা প্রদান করা হয়, যা গ্রামের মানুষের জন্য বিশেষভাবে উপকারী হয়ে ওঠে।

ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প আয়োজনের ফলে উজিরপুর গ্রামের বহু মানুষ বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা গ্রহণের সুযোগ পান। মেডিসিন ক্লাবের এমন মানবিক ও সেবামূলক কার্যক্রম স্থানীয় জনগণের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

*লেখক: এস এম এম মুসাব্বির উদ্দিন, সহকারী সাধারণ সম্পাদক, ২০২৪–২৫ কার্যকরী কমিটি, মেডিসিন ক্লাব, ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ ইউনিট

