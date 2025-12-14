‘শহর ময়মনসিংহের ইতিকথা’: প্রথমবার জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের আয়োজিত মেলায় প্রকাশনা উৎসব
গত শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর ২০২৫) সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ টাউন হলে বিভাগীয় বইমেলার প্রাঙ্গণে স্বপ্ন ’৭১ প্রকাশনের স্টলের সামনে প্রথমবারের মতো জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত মেলায় প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহের বিভাগীয় বইমেলা উপলক্ষে স্বপ্ন ’৭১ প্রকাশনের থেকে প্রকাশিত আহমদ তৌফিক চৌধুরীর লেখা ‘শহর ময়মনসিংহের ইতিকথা’ বইটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়। মোড়ক উন্মোচন করেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক ও কথাসাহিত্যিক আফসানা বেগম।
আফসানা বেগম বলেন, ‘স্বপ্ন ’৭১ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হলো আহমদ তৌফিক চৌধুরীর লেখা “শহর ময়মনসিংহের ইতিকথা” বইটি। জাতীয় কেন্দ্রের আয়োজিত মেলায় এবার প্রথমবারের মতো এমন আয়োজন করা হলো। আমরা আনন্দিত, এত দিন অমর একুশে বইমেলাকে কেন্দ্র করে বই প্রকাশিত হতো। জাতীয় কেন্দ্রের এই মেলাগুলো এত জনপ্রিয়তা পাচ্ছে বলে, প্রকাশকেরা এই উদ্যোগ নিয়েছেন। স্বপ্ন ’৭১ প্রকাশনকে ধন্যবাদ।’ তিনি আরও বলেন, ‘“শহর ময়মনসিংহের ইতিকথা” বইটি ছোট হলোও বইটি থেকে ময়মনসিংহ শহরের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে জানা যাবে, যা এই অঞ্চলের পাঠকদের ঋদ্ধ করবে। আশা করি, এই ছোট বই পাঠকপ্রিয়তা পাবে।’
প্রকাশনা উৎসবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পুস্তক ও বিক্রেতা সমিতির ময়মনসিংহের সভাপতি ও পরিচালক মোশারফ হোসেন। তিনি বলেন, ‘ময়মনসিংহ বিভাগীয় বইমেলা উপলক্ষে আজকের এই উদ্বোধনী দিনে “শহর ময়মনসিংহের ইতিকথা” বইটির মোড়ক উন্মোচন করা হলো। ময়মনসিংহের মানুষ হিসেবে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে আমাদের শহরের দুই শত বছরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে এই বইয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং এই শহরের যেসব মনীষী জড়িত ছিলেন, তাঁদের কথাও এই বইয়ে উঠে এসেছে।’
নাগরিক সংবাদে জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: [email protected]
বইটির প্রকাশক আবু সাঈদ বলেন, ‘বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ময়মনসিংহের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে জানানোর জন্য বইটি লেখক আহমদ তৌফিক চৌধুরী ও গবেষক খান মাহবুব ভূমিকা, টীকা ও সম্পাদনা করে প্রকাশনের জন্য উদ্যোগ নেন। বইটি স্বপ্ন ‘৭১ প্রকাশন থেকে প্রকাশ করতে পেরেও আমরা বেশ আনন্দিত। আমাদের ইচ্ছা আছে শতবর্ষের লেখা আঞ্চলিক ইতিহাসের বইগুলো বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে—এমন প্রয়াস আমরা অব্যাহত রাখব।’
প্রকাশনা উৎসবে আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ ইনামুল হক, রঞ্জন মল্লিকসহ প্রমুখ।