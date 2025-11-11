রাইট টু গ্রো: শিশুদের জন্য আলোকিত ভবিষ্যৎ-এর সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত
পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও ওয়াশ (পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন) খাতে উল্লেখযোগ্য বহুপক্ষীয় সহযোগিতামূলক উদ্যোগ রাইট টু গ্রোর জাতীয় সমাপনী অনুষ্ঠান সম্প্রতি রাজধানীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। রাইট টু গ্রো কান্ট্রি কনসোর্টিয়ামের পক্ষ থেকে ম্যাক্স ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের নেতৃত্বে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এতে সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, জাতিসংঘ সংস্থা, বেসরকারি খাত, সিভিল সোসাইটি ও কর্মসূচি এলাকাসমূহের কমিউনিটি প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসচিব মো. সাইদুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আনেলিস কানিস, গ্লোবাল লিড, রাইট টু গ্রো কনসোর্টিয়াম ও কান্ট্রি ডিরেক্টর, দ্য হাঙ্গার প্রজেক্ট নেদারল্যান্ডস; ওসমান হারুনি, সিনিয়র পলিসি অ্যাডভাইজার, নেদারল্যান্ডস দূতাবাস; মো. রিজওয়ানুর রহমান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ন্যাশনাল নিউট্রিশন কাউন্সিল; খন্দকার মো. নাজমুল হুদা শামীম, যুগ্ম সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ; বদিউল আলম মজুমদার, সদস্য, ন্যাশনাল নিউট্রিশন কাউন্সিল। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুমন সেনগুপ্ত, কান্ট্রি ডিরেক্টর, সেভ দ্য চিলড্রেন ইন বাংলাদেশ; প্রশান্ত ত্রিপুরা, কান্ট্রি ডিরেক্টর, দ্য হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ; মোহাম্মদ আকমল শরীফ, কান্ট্রি ডিরেক্টর, অ্যাকশন এগেইনস্ট হাঙ্গার; চন্দন জে. গোমেজ, সিনিয়র ডিরেক্টর–অপারেশনস, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ। এ ছাড়া কনসোর্টিয়াম এবং অংশীদার সংস্থার অন্য ঊর্ধ্বতন প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে ‘স্বীকৃতি ও প্রশংসা পুরস্কার’ প্রদান করা হয়, যেখানে অংশীদার প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় নায়ক এবং উদ্ভাবনমূলক কাজের জন্য কমিউনিটি চ্যাম্পিয়নদের সম্মানিত করা হয়। বিজ্ঞপ্তি