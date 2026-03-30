লার্ন ফটোগ্রাফি উইথ রোয়েনা আয়োজন

লার্ন ফটোগ্রাফি উইথ রোয়েনা আয়োজন
লার্ন ফটোগ্রাফি উইথ রোয়েনার উদ্যোগে উইমেন ফটোগ্রাফারদের গেট টুগেদার আয়োজন হয়ে গেল গত শনিবার (২৮ মার্চ ২০২৬) ক্যাডেট কলেজ ক্লাব, ঢাকায়। বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলে অনুষ্ঠান। বাংলাদেশের স্টিল লাইফ এবং ওয়ার্ল্ড ক্লাস ফটোগ্রাফার রোয়েনা মেহজাবিন আহমেদ প্রতি দুই বছর অন্তর ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা ও গেট টুগেদার–এর এ আয়োজন করে থাকেন। বাংলাদেশে উইমেন ফটোগ্রাফারদের জন্য এটা অন্যতম বড় আয়োজন। গেট টুগেদারকে কেন্দ্র করে সিনেমাটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা, ফটোগ্রাফারদের ছবি প্রদর্শনীসহ পাইওনিয়ারদের শুভেচ্ছা বাণীর ভিডিও প্রদর্শনীও রয়েছে।
সৃজনশীল এই শাখাকে জনপ্রিয় এবং ক্যারিয়ার হিসেবে একটি নতুন মাত্রা যোগ করতেই এই গ্রুপ কাজ করে যাচ্ছে ২০১৫ সাল থেকে।
