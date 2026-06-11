বিশ্বকাপের উন্মাদনা: ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার বাইরে আমাদের শেখার কী আছে?
আরেকটি ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু। ২০২৬ সালের বিশ্বকাপকে ঘিরে বিশ্বব্যাপী উৎসবের আমেজ। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ৪৮টি দলের অংশগ্রহণে এবং ৩টি দেশ—যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ফুটবলের সবচেয়ে বড় এই আসর। নিঃসন্দেহে এটি শুধু একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নয়; বরং এটি একটি বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক ঘটনা, যা ভাষা, ধর্ম, জাতি ও ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করে মানুষকে একসুতোয় গেঁথে ফেলে।
বিশ্বকাপ এলেই বাংলাদেশের চিত্রও পাল্টে যায়। যদিও বাংলাদেশের জাতীয় ফুটবল দল এখনো বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি, তবু বিশ্বকাপের উত্তাপ দেশের আনাচ-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। শহর থেকে গ্রাম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে কর্মক্ষেত্র, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে চায়ের আড্ডা—সর্বত্র আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে ফুটবল।
বাংলাদেশের ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সমর্থক ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার। কয়েক দশক ধরে এই দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে যে আবেগ, বিতর্ক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে উঠেছে, তা এখন আমাদের সামাজিক সংস্কৃতিরই একটি অংশ। বিশ্বকাপ এলেই দেশের বহু এলাকায় প্রিয় দলের পতাকা উড়তে দেখা যায়, বাড়িঘর রঙিন হয়ে ওঠে দলের রঙে, এমনকি সমর্থনের প্রকাশে আয়োজন করা হয় শোভাযাত্রা ও নানা উৎসব।
এই আবেগের ইতিবাচক দিক রয়েছে। খেলাধুলা মানুষকে আনন্দ দেয়, পারস্পরিক যোগাযোগ বাড়ায় এবং সামাজিক সম্প্রীতির ক্ষেত্র তৈরি করে। বিশ্বকাপের সময় পরিবার, বন্ধু ও প্রতিবেশীদের মধ্যে একধরনের উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ভিন্নমতের মানুষও একসঙ্গে বসে খেলা উপভোগ করেন, আলোচনা করেন এবং আনন্দ ভাগাভাগি করে নেন।
তবে প্রশ্ন হলো—বিশ্বকাপ থেকে আমরা কি শুধু আবেগই গ্রহণ করি, নাকি এর অন্তর্নিহিত শিক্ষাও গ্রহণ করি?
যেসব দেশ বিশ্বকাপের মঞ্চে নিয়মিত সাফল্য অর্জন করে, তাদের অর্জনের পেছনে রয়েছে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, দক্ষ ব্যবস্থাপনা, তৃণমূল পর্যায়ে বিনিয়োগ এবং প্রতিভা বিকাশের সুসংগঠিত উদ্যোগ। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স কিংবা স্পেনের সাফল্য কেবল কয়েকজন তারকা খেলোয়াড়ের অবদান নয়; বরং একটি সুদৃঢ় ক্রীড়াকাঠামোর ফল।
বাংলাদেশে বিশ্বকাপের সময় কোটি কোটি মানুষ ফুটবল নিয়ে আলোচনা করলেও বিশ্বমানের খেলোয়াড় তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা এখনো অনেক ক্ষেত্রেই সীমিত। আমরা অন্য দেশের সাফল্যে আনন্দিত হই, কিন্তু নিজেদের ফুটবলের উন্নয়নে কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখছি—সেই প্রশ্নও সামনে আসে।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সমর্থনের সংস্কৃতি। বিশ্বকাপকে ঘিরে কখনো কখনো সমর্থকদের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় বিরোধ, কটূক্তি কিংবা অসহিষ্ণুতা দেখা যায়। অথচ খেলাধুলার মূল চেতনা হলো প্রতিযোগিতার মধ্যেও পারস্পরিক সম্মান বজায় রাখা। প্রিয় দল হারতে পারে, জিততেও পারে; কিন্তু খেলাধুলার সৌন্দর্য হারিয়ে গেলে সেই সমর্থনের মূল্য থাকে না।
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বিশ্বকাপ আমাদের শেখায়, পরিশ্রম, শৃঙ্খলা, দলগত সমন্বয় এবং অধ্যবসায়ের কোনো বিকল্প নেই। এটি শুধু একটি ট্রফি জয়ের লড়াই নয়; বরং শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতির প্রতিফলন। বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম যদি এই মূল্যবোধগুলো ধারণ করতে পারে, তবে বিশ্বকাপের আনন্দ কেবল কয়েক সপ্তাহের উন্মাদনায় সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং তা সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
বিশ্বকাপের শিরোপা শেষ পর্যন্ত একটি দলই জিতবে। কিন্তু ফুটবলের প্রকৃত জয় তখনই হবে, যখন এই উৎসব আমাদের মধ্যে সৌহার্দ্য, সহনশীলতা, শৃঙ্খলা এবং উন্নত ক্রীড়া সংস্কৃতির বীজ বপন করবে। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স কিংবা স্পেন—যে দলই জিতুক না কেন, বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় অর্জন হওয়া উচিত মানুষের মধ্যে আনন্দ, ঐক্য ও মানবিকতার বন্ধন আরও দৃঢ় করা।
বিশ্বজুড়ে এখন অপেক্ষা উদ্বোধনী বাঁশির। আমরাও অপেক্ষা করছি আরেকটি স্মরণীয় ফুটবল উৎসবের। তবে সমর্থনের পাশাপাশি যদি আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি, তাহলে বিশ্বকাপ আমাদের জন্য কেবল বিনোদনের নয়, আত্ম–উন্নয়নেরও একটি উপলক্ষ হয়ে উঠবে।