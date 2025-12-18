ধানমন্ডি সোসাইটির উদ্যোগে বিজয় মেলা ও সাংস্কৃতিক উৎসব, কিংবদন্তিদের সম্মাননা প্রদান
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ধানমন্ডি সোসাইটির উদ্যোগে রাজধানীর ধানমন্ডি ৪ নম্বর মাঠে ‘শান্তি, সমৃদ্ধি, ভালোবাসা’ শীর্ষক দুই দিনব্যাপী বিজয় মেলা ও সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। ১৫ থেকে ১৬ ডিসেম্বর উৎসব চলে। বিজয় মেলা ও সাংস্কৃতিক উৎসবে কিংবদন্তি ব্যক্তিদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।
মরণোত্তর—
প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ (শিক্ষা–সমাজসেবা), অধ্যাপক এ কিউ এম নুরুল হক (স্বাস্থ্যসেবা), রফিক আজাদ (সাহিত্য), তাহমিনা খান ডলি (সমাজসেবা), আলমগীর মোহাম্মদ আদেল (ক্রীড়া), ডা. শামীম আহমেদ (স্বাস্থ্য)।
আজীবন সম্মাননা—
শেখ সাদী খান (সংগীত সুরকার)
ইউসুফ রহমান বাবু (ক্রীড়া)
সৈয়দা ইকবাল মান্দ বানু (সমাজসেবা)
সাইদা ইসলাম (অভিনেত্রী)
অধ্যাপক ডা. এম এ মান্নাফ (স্বাস্থ্য)
আতিকুল হাবিব (ক্রীড়া ও সমাজসেবা)।
দুই দিনব্যাপী মেলায় সব বয়সী দর্শনার্থীদের জন্য ছিল নানামুখী বিনোদনমূলক আয়োজন—বিজ্ঞানভিত্তিক ইন্টারঅ্যাকটিভ প্রকল্প, শিশুদের চিত্রকলা প্রদর্শনী ও ওয়ার্কশপ, সংগীত, নৃত্যনাট্য পরিবেশনা, ব্যান্ড শো, র্যাফল ড্র এবং মনোমুগ্ধকর আতশবাজি। এ ছাড়া অনুষ্ঠানের সফল বাস্তবায়নে সহায়তাকারী বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, যেমন পুলিশ, দক্ষিণ সিটি করপোরেশন, ডিপিডিসিসহ অন্য সংস্থাকে সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধানমন্ডি কমিউনিটি সংস্কৃতি ঐতিহ্য ও গৌরবকে সম্মান জানানো এবং এখানকার যুবক–নারী–পুরুষ ও প্রবীণ নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক সামাজিক বন্ধন ও ঐক্য আরও জোরদার করা। বিজ্ঞপ্তি
