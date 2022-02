নাফাখুমের সুখ-দুঃখ আলাপন: ভ্রমণপিপাসুদের ঠিকানা–২

সে ক্ষেত্রে পানির ভেতর দিয়ে হাঁটার সময় শেওলা পড়া পাথরগুলো এড়িয়ে যেতে হবে, যাতে পা পিছলে পড়ে যাওয়ার ভয় না থাকে। কিছু জায়গায় সরু রাস্তা, সেখানে আপনাকে আপনার টিম লিডারের কথা শুনতে হবে। যেমনটি নন–ফরমাল ন্যাচার স্কুলের পক্ষ থেকে আমি করেছি। সরু, পিচ্ছিল রাস্তা পার হওয়ার সময় Safety First, keep your body in the left side ইত্যাদি নির্দেশনা শুনতে হবে। ওই সরু রাস্তাগুলোতে একজন আরেকজনের হাত ধরে পার হওয়ার প্রয়োজন হবে এবং পানির মধ্যেও একজন আরেকজনের হাত ধরে পার হওয়ার প্রয়োজন হবে। কোনোভাবেই ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। এমনকি পানির মধ্যে অথবা সরু রাস্তায় চার-পাঁচজন একসঙ্গে হাত ধরে হাঁটাটা বেশি নিরাপদ। যাতে একজন পড়ে গেলে অন্যজন ধরতে পারে। এভাবে পানি, পাথর, মাঠের ভেতর দিয়ে পার হতে হতে ডানে-বামে যদি তাকান, দেখতে পাবেন প্রকৃতির অলংকার। পাহাড়ের গায়ের সঙ্গে যেসব সবুজগাছ রয়েছে, তার মধ্যে কিছু বাঁশ। এ বাঁশের কিছু পাতা আছে, যেগুলোকে আপনার মনে হবে দুবাইয়ের চকচক করা স্বর্ণের মতো। প্রকৃতি যেন নিজেই তাকে সাজায়। আর অলংকারগুলো কোনো অংশেই কোটি টাকার স্বর্ণের থেকে কম নয়। বিশেষ করে নারী সহযাত্রীরা অত্যন্ত মুগ্ধ হন। আমি দেখেছি অনেকে এটা গলায় পরতেও চান। সেটি পরার চেয়ে অন্তর দিয়ে যদি তুলে আনা যায়, তাহলে সব থেকে ভালো। ক্যামেরা বা ভিডিও করে সব সময় সবকিছু তুলে আনা যায় না। বলে রাখা ভালো, বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ট্রেকিংয়ের সময় স্থানীয় লোকজনের, স্থানীয় প্রকৃতির ছবি তোলা নিষেধ। সব জায়গায় ছবি তোলা যাবে না। এ জন্য আপনাকে গাইডের পরামর্শ নিতে হবে। এভাবে তিন থেকে চারবার বিশ্রাম নেওয়ার পর ধীরে ধীরে জঙ্গল, পাহাড়, ছোট ছোট ঝরনা, নদী, টিলা, যেখানে কোথায় উঁচু আবার কোথায় নিচু—এসব পেরিয়ে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে ধীরে ধীরে আপনি পৌঁছে যাবেন নাফাখুমের পথে।