ডালরিম্পলের আখ্যানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নৈরাজ্যের গল্প

ব্যবসা করার জন্য পুরোনো এই কৌশল কিন্তু এখনো বিদ্যমান। আমরা নিকট অতীতে দেখেছি, বড় করপোরেশনগুলোর লবিংয়ের জোরে অনেক দেশে সরকারের পতনের। অ্যাংলো–পারসিয়ান তেল কোম্পানির উসকানিতে ১৯৫৩ সালে ইরানের সরকারের পতন, ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানির, যার অধীন গুয়েতেমালার ৪২ শতাংশ জমির মালিকানা ছিল, লবিংয়ের কারণে আমেরিকান সিআইএ এর মদদে সেখানে মিলিটারি সরকারের আগমনের ঘটনা তো তারই ধারাবাহিকতা। চিলির সালভাদর আলেন্দের পতন কিংবা ইরাকে মার্কিন নেতৃত্বধীন আক্রমণের পেছনেও একই কারণ রয়েছে। এসব দেশে ব্যবসার জন্য তেল কোম্পানি এক্সন মবিলের লবিংয়ের কথা এখন আর অজানা নয়।

ডালরিম্পল তাই মনে করেন, ‘Corporate influence, with its fatal blend of power, money and unaccountability, is particularly potent and dangerous in frail states where corporations are insufficiently regulated, and where the purchasing power of a large company can outbid or overwhelm an underfunded government। পৃষ্ঠা-৪০৫।’

যদিও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকাণ্ডের সমতুল্য কোম্পানি এখন আর নেই, কিন্তু একেই বর্তমান বহুজাতিক বড় বড় করপোরেশনের আদি রূপ হিসেবে ধরা যেতে পারে। এখনকার বড় কর্পোরেশনগুলো হয়তো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতো সেনাবাহিনী নেই, কিন্তু তারা সরকারের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় রক্ষার্থে। এমনকি অনেক সময় আর্থিক প্রয়োজনে।



