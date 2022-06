একটি সম্পর্কের অকারণ মৃত্যু ও তাহারা-২

প্রতিটি সুমনা যেন তাদের প্রতি হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সাহস পায়। বুলিং ইজ নট ওকে। ডিফেমেশন, সম্মানহানি, মিথ্যা বলে পার পাওয়া ইজ নট ওকে! Those are criminal activities and they should be punished for it. Everyone should stand up for justice.

আপনার আশে পাশে অন্যায় হতে দেখলে, প্লিজ চোখ বন্ধ করে থাকবেন না। মুখ বন্ধ করে রাখবেন না। অন্যায়গুলো নিয়ে বলুন। জীবন বাঁচান। সুমনা আত্মঘাতী ছিল, অর্ণবও! আর এইটা করেছিল তাদেরই খুব কাছের বন্ধু!

*লেখক: চিকিৎসক