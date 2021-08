শিরোনামে বিভ্রান্তি

সংবাদপত্র পড়ছেন উৎসুক মানুষ

কিছু শিরোনাম দেখে আপনি হয়তো বলবেন, এটা কোনো কথা হলো? এ যেমন, ‘দরিদ্রদের আরও টাকার প্রয়োজন: বিশ্বব্যাংক’ (World bank says poor need more money)। টাকা নেই বলেই তো মানুষ দরিদ্র আর এ কারণে দরিদ্র মানুষের অধিক টাকার প্রয়োজন। এ শিরোনামের প্রেক্ষাপটটা ছিল এ রকম—ধনী দেশগুলোর এক সম্মেলনে বিশ্বব্যাংক প্রস্তাব করে, দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি কল্পে আরও অধিক আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন। এ প্রস্তাবকেই হয়তো শিরোনামে সহজ করে উপস্থাপন করার একটা (ব্যর্থ) চেষ্টা করা হয়েছে। ‘সহজ কথা কইতে আমায় কহ যে, সহজ কথা যায় না বলা সহজে।’

এ রকম আরেকটি শিরোনাম, ‘ফেডারেল এজেন্টদের বন্দুকের দোকানে তল্লাশি, অস্ত্র উদ্ধার (Federal agents raid gun shop, find weapons)।’ বন্দুকের দোকানে তো অস্ত্র থাকার কথা, তাই না? এটা কোনো খবর হলো! বিষয়টা ছিল, কিছু অভিযোগের ভিত্তিতে গোয়েন্দারা এক অস্ত্র ব্যবসায়ীর দোকানে তল্লাশি চালায় এবং সেখান থেকে উদ্ধার করে অবৈধ অস্ত্র।