বিদায়ের স্মৃতি

চার বছর পর গ্র্যাজুয়েশন শেষ হলে এভাবেই হয়তো আরও একবার বিদায় নিতে হবে সবার কাছ থেকে। অনেক বছর পর হয়তো কারও সঙ্গে দেখা হবে, আবার অনেকের সঙ্গে হয়তো হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রুপে প্রায়ই দেখি প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা তাদের ছাত্রজীবনের দিনগুলোর কথা মনে করে স্মৃতিকাতরতায় ভোগে। তখন আমার মনে হয়, আমরাও একদিন এ রকম স্মৃতিকাতরতায় ভুগব প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো দিনগুলোর কথা মনে করে।

Goodbyes are not forever

Goodbyes aren't final, when

You only mean we'll miss you

Until we meet again...

*লেখক: মো. ইসতিয়াক হোসেন, শিক্ষার্থী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।